Trucker mit 2,28 Promille an Autobahnraststätte erwischt

Darmstadt (dpa/lhe) - An einer Autobahnraststätte hat die Polizei einen Trucker mit 2,28 Promille erwischt. Die Zündschlüssel des Fahrers wurden zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt, wie die Polizei in Darmstadt am Dienstag mitteilte. Insgesamt seien am Sonntagabend an den Rastanlagen Gräfenhausen und Lorsch 126 Lastwagenfahrer kontrolliert und elf von ihnen die Weiterfahrt zunächst untersagt worden. Bei allen waren die Werte so hoch, dass die für den frühen Montagmorgen geplanten Weiterfahrten unterbunden wurden.

Auf hessischen Autobahnen sind in den vergangenen Monaten wiederholt Alkoholkontrollen bei Lastwagenfahrern durchgeführt worden. Bei der ersten Kontrollaktion Ende Januar hatte die Polizei rund 1200 Lastwagenfahrer vor Ablauf des Sonntagsfahrverbotes kontrolliert. Von diesen hatten 190 getrunken, 79 von ihnen so viel, dass sie eine Zwangspause einlegen mussten.