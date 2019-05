Technik im Rennsteigtunnel wird gewartet: Umleitungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberhof (dpa) - Im Rennsteigtunnel auf der Autobahn 71 (Sangerhausen-Schweinfurt) müssen sich Autofahrer von Montag (19.00) bis Samstag (25. Mai, 5.00) auf nächtliche Umleitungen einstellen. Dort steht die jährliche Wartung der technischen Anlagen an, wie das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mitteilte. Betroffen ist die Fahrbahn in Richtung Sangerhausen in dem knapp acht Kilometer langen Tunnel durch den Kamm des Thüringer Waldes. Diese Tunnelröhre wird zeitweise gesperrt. Der Verkehr wird zwischen den Anschlussstellen Oberhof und Gräfenroda von der Autobahn abgeleitet. Der Rennsteigtunnel gilt als der längste Straßentunnel in Deutschland.