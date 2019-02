Polizisten stoppen auf B 100 Lkw-Fahrer mit 2,3 Promille

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Polizisten haben auf der Bundesstraße 100 bei Spickendorf (Saalekreis) einen betrunkenen Lkw-Fahrer gestoppt. Der 46-Jährige fuhr am Mittwochabend mit 2,3 Promille in Richtung Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), wie eine Atemalkoholkontrolle ergab. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach war der Mann durch seine unsichere Fahrweise und durch das Touchieren einer Leitplanke aufgefallen. Ein Verkehrsteilnehmer rief die Polizei. Die Beamten stoppten den Lkw und stellten den Führerschein des Fahrer sicher. Ein Arzt entnahm später eine Blutprobe.