Polizei will Ergebnisse über Handy-Kontrolltag bekanntgeben

Hannover (dpa/lni) - Nach dem bundesweiten Aktionstag für mehr Konzentration im Straßenverkehr will die Polizei am Freitag über die Ergebnisse der Kontrollen informieren. Rund 800 Polizisten hatten am Donnerstag in Niedersachsen bei Auto- und Radfahrern sowie Fußgängern überprüft, ob sie etwa durch Handynutzung abgelenkt waren. Bis zum Mittag wurden 280 Anzeigen gegen Auto- und Fahrradfahrer erstellt. Bei jeder achten Kontrolle sei ein Verstoß gegen die Handyvorschrift festgestellt worden, teilte das Innenministerium in Hannover mit. Studien zufolge spielt Ablenkung bei mehr als der Hälfte aller Unfälle eine Rolle.