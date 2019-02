Polizei stoppt Lastzug: Gartenschlauch als Kraftstoffleitung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marklohe (dpa/lni) - Die Polizei hat bei Nienburg einen Lastzug gestoppt, an dem ein Gartenschlauch mit Hähnen als provisorische Kraftstoffleitung installiert war. Der Schlauch habe die Verbindung zwischen den beiden seitlichen Dieseltanks hergestellt und sei nur mit einem Draht unter dem Fahrwerk befestigt gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem mit 20 Tonnen Stahlträgern beladenen Sattelzug einer polnischen Spedition wurden weitere Mängel wie vollkommen abgefahrene Reifen und verschlissene Bremsen und Stoßdämpfer festgestellt.

Für den 50 Jahre alten Fahrer aus Weißrussland ergab sich nach der Kontrolle am Montag auf der B214 in Marklohe zunächst eine Zwangspause. Bevor der Lastzug nicht in einer Fachwerkstatt repariert worden ist, darf er nicht weiterfahren. Fahrer und Spedition mussten eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe hinterlegen. Außerdem muss die Spedition die Untersuchung des maroden Gespanns durch einen Sachverständigen bezahlen.