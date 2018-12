Nostalgische Dampflok von der Ostsee macht Urlaub auf Borkum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Borkum (dpa/lni) - Die historische Dampfeisenbahn Molli aus Mecklenburg-Vorpommern macht im Sommer 2019 Urlaub von der Ostsee und kommt auf die Nordseeinsel Borkum. Dort soll die nostalgische Lokomotive im Regelzugbetrieb zwischen dem Fähranleger am Hafen und dem Bahnhof im Ortskern pendeln. Der ungewöhnliche Austausch ist möglich, da die Bahnstrecke auf Borkum wie die Molli-Strecke an der Ostsee auf die schmale Spurweite von 900 Millimetern angelegt ist. Für die Überführung per Schienen-, Straßen und Fährverkehr sei eine umfangreiche Organisation nötig, teilten die Mecklenburgische Bäderbahn in Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern) und die Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrtsgesellschaft heute mit.

Die Dampfeisenbahn Molli ist mit ihrer Gründung im Jahr 1886 die älteste Schmalspurbahn an der Ostseeküste. Sie verbindet die Münsterstadt Bad Doberan mit den Ostseebädern Heiligendamm und Kühlungsborn. Die Borkumer Kleinbahn wurde 1879 zum Bau des neuen Leuchtturmes als Pferdebahn in Betrieb genommen und 1888 von der neu gegründeten Borkumer Kleinbahn übernommen.