Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Lautertal (dpa) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 19 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann war am Sonntag im Kreis Bergstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve mit dem Wagen einer 85-Jährigen kollidierte. Der Motorradfahrer kam zwischen dem Lautertaler Ortsteil Gadernheim und Kolmbach von der Fahrbahn ab und wurde über die Leitplanke geschleudert. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.