Mit Sprühsahne und gelben Karten gegen falsches Parken

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In mehreren hessischen Städten ist am Montag eine Aktionswoche gegen Falschparken gestartet. Verkehrsverbände wollen damit auf die Gefahren aufmerksam machen, die von falsch geparkten Fahrzeugen ausgehen. Noch bis zum kommenden Freitag werden dazu in Frankfurt sogenannte gelbe Karten an Falschparker verteilt, wie Heiko Nickel vom Verkehrsclub VCD sagte. In der Mainmetropole begann die Aktion am Morgen im Gallusviertel unter dem Motto "Keine erste Sahne" - neben der Verteilung von gelben Karten wurden dabei auch Autos mit Sahne besprüht.

"Es passieren täglich Unfälle wegen verkehrsgefährdendem Falschparken. Falschparker müssen härter bestraft werden", erklärte Nickel. Es könne nicht sein, dass eine normale Parkgebühr oftmals teurer sei als ein Knöllchen für falsches Parken. Aktionen sind auch in Darmstadt und Gießen geplant.

Der VCD Landesverband Hessen forderte die schwarz-grüne Landesregierung auf, die in ihrem Koalitionsvertrag vereinbarte Kampagne für mehr Rücksichtnahme zwischen allen Verkehrsteilnehmern so schnell wie möglich zu starten und das Falschparken landesweit in den Fokus zu rücken. Zudem solle sich die Koalition bundesweit dafür einsetzen, dass das Bußgeld für Falschparker von 20 auf mindestens 100 Euro erhöht werde. Dazu haben der VCD und mehrere Verbände auch eine Petition im Internet gestartet.