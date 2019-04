Mäßige Noten von Radfahrern für ihre Städte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Kiel (dpa/lno) - Radfahrer sind mit den Bedingungen in den größeren Städten Schleswig-Holsteins nicht sehr zufrieden. Am besten schneidet im neuen Städteranking des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) die Landeshauptstadt Kiel ab, die in der Kategorie der Städte mit 200 000 bis 500 000 Einwohnern mit einer "Schulnote" von 3,84 den fünften Platz erreichte.

Lübeck schaffte unter 25 Städten dieser Gruppe mit 4,09 Rang 13. Wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten weiter hervorgeht, holte in dieser Städtegruppe Karlsruhe den Spitzenplatz, gefolgt von Münster, Freiburg und Braunschweig. Gegenüber der letzten Erhebung im Jahr 2016 verschlechterte Kiel seine Note etwas, während Lübeck konstant blieb.

Bei den Städten zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern kam Norderstedt mit der Note von 3,68 auf Platz 17. Neumünster holte mit 4,13 Rang 73, während Flensburg mit 4,21 Platz 81 belegte. In diese Gruppe fielen 106 Städte. Insgesamt hatte der ADFC für seinen Fahrradklima-Test 2018 in Deutschland 168 378 Interviews mit Radfahrern geführt, ganz überwiegend online.