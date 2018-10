Lastwagenfahrer tödlich verunglückt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Peissen (dpa/lno) - Ein 68 Jahre alter Lastwagenfahrer ist in Peissen (Kreis Steinburg) tödlich verunglückt. Der Lkw sei in der Nacht zum Sonntag aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt, teilte ein Polizeisprecher mit. Einsatzkräfte fanden den 68-Jährigen tot in seinem Fahrzeug. Die genaue Todesursache war nach Angaben des Sprechers noch unklar.