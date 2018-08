Lasterfahrer fährt Schlangenlinien auf der Autobahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cloppenburg (dpa/lni) - Nur durch Glück hat ein sturzbetrunkener Lasterfahrer bei Cloppenburg keinen Unfall verursacht. Der 37-Jährige fuhr am Samstag mit knapp drei Promille zunächst in falscher Richtung von einem Autobahnparkplatz los. Auf dem Auffahrstreifen für den Rastplatz wendete er nach Polizeiangaben vom Sonntag dann und setzte seine Fahrt in Schlangenlinien in die richtige Richtung fort. Dabei zwang er einen Autofahrer auf der A1 zur Vollbremsung. Von der Autobahn abgefahren überquerte er eine Kreuzung bei Rot und kollidierte fast mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Eine Polizeistreife konnte den Volltrunkenen schließlich stoppen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Seinen Führerschein ist er los.