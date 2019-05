Landespolizei kontrolliert im Norden Laster und Busse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Landespolizei kontrolliert von Montag an eine Woche lang gezielt Lastwagen und Busse. Alle Polizeidirektionen im Land seien beteiligt, kündigte die Landespolizei an. Hintergrund der Aktion sind der weiter steigende Lkw- und Busverkehr sowie die ebenfalls steigende Unfallzahl. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der Unfälle mit Beteiligung von Lastwagen oder Bussen in Schleswig-Holstein um fast 13 Prozent gestiegen.

Besonders kritisch ist es auf den Autobahnen: Dort ereigneten sich den Angaben zufolge im vergangenen Jahr fast 36 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Lastwagen, wobei der Anteil der Autobahnen am gesamten Verkehrsaufkommen nicht einmal sechs Prozent beträgt. Von 652 Verkehrsunfällen, an denen Lastwagen beteiligt waren, wurden 411 von ihnen verursacht. Bei einem Drittel der Unfälle waren Kleinlaster bis 3,5 Tonnen die Verursacher.

Unfälle mit Lastwagen haben oft besonders schwere Folgen für andere Verkehrsteilnehmer. Als Hauptunfallursachen nannte die Polizei zu schnelles Fahren, mangelnde Sicherung der Ladung und Übermüdung des Fahrers.