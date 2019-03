Kreis informiert über Motorradverbot auf dem Feldberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Homburg/Oberursel (dpa/lhe) - Der Hochtaunuskreis wird heute in einer Pressekonferenz in Oberursel über das anstehende Motorrad-Verbot am Feldberg informieren. Bekanntgegeben werden die Dauer und welche Strecken gesperrt werden, auch die Umleitungen sowie Regelungen für die Anwohner werden erläutert. Mit dieser versuchsweisen Sperrung sollen der Verkehrslärm und die Unfallgefahr verringert werden. Das Problem mit den Bikern in der Feldbergregion besteht nach Auskunft des Kreises bereits seit Jahrzehnten. Geschwindigkeitsbeschränkungen und Kontrollen hätten die Situation nicht verbessert.