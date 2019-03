Katastrophenschutzübung in Autobahntunnel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leonberg (dpa/lsw) - Hunderte Einsatz- und Rettungskräfte werden heute in einem Tunnel in Leonberg (Kreis Böblingen) den Ernstfall proben. Die Übung besteht aus einem Fahrzeugbrand und einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten und verletzten Menschen. Etwa 400 Kräfte unter anderem von Feuerwehren, Polizei, Rettungsdiensten und dem Technischen Hilfswerk (THW) nehmen an der Übung teil. Der Engelbergtunnel, Teil der Autobahn 81 im Großraum Stuttgart, wird von 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr voll gesperrt.