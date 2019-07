Grenzkontrollen am Walserberg: Dritte Spur wird freigegeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Salzburg/München (dpa/lby) - Pünktlich zum Ferienbeginn gibt es an der Autobahn A8 am Walserberg bei Salzburg eine dritte Spur für die Grenzkontrollen. Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) und der Salzburger Landesrat Stefan Schnöll wollen die Spur heute freigeben.

Das eine Million Euro teure Projekt soll die Abfertigung gerade in der Sommerreisezeit beschleunigen und Staus auf österreichischer Seite speziell im Gebiet um Salzburg verhindern. An verkehrsreichen Tagen hatten oft lange Staus bei der Abfertigung das österreichische Grenzgebiet belastet. Um die eigenen Ort zu entlasten, sperrt das Land Salzburg deshalb an Wochenenden bestimmte Strecken für den Ausweichverkehr. Das sorgt wiederum für Unmut auf deutscher Seite.

Zwischen Österreich und Deutschland herrscht verkehrspolitisch auch in anderen Punkten Anspannung. Ungelöst ist auch nach einem Krisengipfel in Berlin die Frage der Blockabfertigung von Lastwagen bei Kufstein, die immer wieder für lange Lkw-Staus auf bayerischer Seite sorgt.