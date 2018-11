Geisterfahrer kollidiert auf A95 mit zwei Autos: Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rosenheim (dpa/lby) - Ein Geisterfahrer hat am Montagabend auf der A95 (München-Garmisch-Partenkirchen) einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Der Mann war nach bisherigen Erkenntnissen an der Anschlussstelle Wolfratshausen falsch auf die Fahrbahn Richtung München aufgefahren, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. Er kollidierte dort mit zwei in Richtung München fahrenden Wagen. Ersten Informationen zufolge wurden drei Menschen leicht bis schwer verletzt. Die Autobahn war an der Unfallstelle am Abend komplett gesperrt.