Erste deutsche Teststrecke für E-Lastwagen ist bald fertig

Darmstadt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die erste deutsche Teststrecke für E-Lastwagen mit Oberleitung steht kurz vor der Fertigstellung. Mit dem Anbringen des Fahrdrahts gehen die Bauarbeiten an der stark befahrenen Autobahn 5 zwischen Frankfurt und Darmstadt in dieser Woche in die entscheidende Phase, wie das Verkehrsministerium in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Der Fahrdraht versorgt die Anlage mit Strom.

"Mit dem Projekt sind wir in Hessen Vorreiter des eHighways in Deutschland", sagte der Vizepräsident der Verkehrsbehörde Hessen Mobil und Projektleiter von ELISA, Gerd Riegelhut. "Mit der Anlage können wir unter realen Bedingungen testen, wie sich zum Beispiel die OH-Lkw im Zusammenspiel mit den anderen Verkehrsteilnehmern in den Verkehr integrieren." OH-Lkw steht für Oberleitungs-Hybrid-Lkw.

Der Bund fördere die Planung und den Bau des Projekts in Hessen mit 14,6 Millionen Euro. Elektrisch oder teilweise elektrisch betriebene Lastwagen könnten einen erheblichen Beitrag zur Minderung von CO2 und Feinstaub leisten, sagte Staatssekretär Mathias Samson (Grüne). "Mit ihrem dichten Verkehr ist die A5 zwischen Flughafen und Darmstadt der ideale Praxistest."

Die gesamte Anlage für die Teststrecke, die in jede Richtung rund fünf Kilometer lang ist, wird voraussichtlich Ende November betriebsbereit sein. Der Feldversuch soll Anfang 2019 beginnen. Nach Einschätzung von Experten werden die Lastwagen durch das Aufladen während der Fahrt etwa 10 bis 15 Kilometer weiter fahren können.