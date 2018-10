Drei Menschen werden bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friesoythe (dpa/lni) - Bei einem Unfall an einer Kreuzung nahe Friesoythe im Kreis Cloppenburg sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 83-Jähriger aus Bunde war mit seinem Auto in Richtung Kamperfehn unterwegs, als er beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto eines 19-Jährigen übersah, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß am Sonntag wurden beide Fahrer - der Senior und der junge Mann aus Barßel - sowie eine 23 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Crash zudem ein Sachschaden von 21 500 Euro.