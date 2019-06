Bus und Bahn werden teurer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Für Busse und Bahnen im Nahverkehr müssen Reisende in Schleswig-Holstein vom 1. August an mehr bezahlen. Die Preise im landesweit gültigen Schleswig-Holstein-Tarif steigen nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft Nah SH vom Mittwoch um durchschnittlich 1,97 Prozent. Die Erhöhung sei erforderlich, um Kostensteigerungen für Personal, Energie und Kraftstoffe auszugleichen. Sie diene auch der Sicherung des Leistungsangebotes und der Finanzierung von Investitionen in neue Fahrzeuge.