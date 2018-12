Brand eines Sportwagens in Autobahntunnel: Fahrer unverletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberhof/Suhl (dpa/th) - Auf der Autobahn 71 bei Oberhof ist ein mit Gas betankter Sportwagen mitten im Hochwaldtunnel in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Auto am Freitagabend gerade noch rechtzeitig aus dem Tunnel heraus auf den Seitenstreifen fahren und sich unverletzt in Sicherheit bringen, wie die Feuerwehr Suhl am Samstag mitteilte. Binnen weniger Minuten stand das Auto voll in Flammen. Wegen der Explosionsgefahr verzichtete die Feuerwehr auf Löschversuche und ließ den Kraftstoff eineinhalb Stunden lang kontrolliert abbrennen. Parallel dazu kühlte sie die Fahrbahn mit insgesamt rund 30 000 Litern Wasser.

Der Fahrer hatte kurz zuvor noch voll getankt. Den Angaben zufolge haben undichte Gasleitungen in dem Sportwagen zum Auslaufen des Flüssiggases geführt. Am Auto entstand Totalschaden. Die Autobahn war auf dem Teilstück zwischen Suhl und Zella-Mehlis/Oberhof in Fahrtrichtung Sangerhausen zwei Stunden lang voll gesperrt.