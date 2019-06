Aktionswoche gegen Falschparken auf Rad- und Gehwegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit der Verteilung gelber Karten wollen Verkehrsverbände auf die Folgen von Falschparken hinweisen. Dazu haben sie eine bundesweite Aktionswoche ausgerufen, die am heutigen Montag auch in Hessen beginnt. Falsch geparkte Autos oder Lieferwagen nötigten Fußgänger oder Radfahrer zu gefährlichen Ausweichmanövern, erklärt der Verkehrsclub VCD. Bei Bussen und Bahnen führe das Verhalten zu Verspätungen. Eine entsprechende Mahnung sei auf die gelben Karten gedruckt worden, die nun eine Woche lang unter die Scheibenwischer von Falschparkern gesteckt werden sollen. Beteiligt ist auch der Verband Fuss, der sich für die Anliegen von Fußgängern einsetzt.

Der VCD Landesverband Hessen forderte die schwarz-grüne Landesregierung auf, die in ihrem Koalitionsvertrag vereinbarte Kampagne für mehr Rücksichtnahme zwischen allen Verkehrsteilnehmern so schnell wie möglich zu starten und das Falschparken landesweit in den Fokus zu rücken. Zudem solle sich die Koalition bundesweit dafür einsetzen, dass das Bußgeld für Falschparker von 20 auf mindestens 100 Euro erhöht werde. Dazu haben der VCD und mehrere Verbände auch eine Petition im Internet gestartet.