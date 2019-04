A7 bei Kalefeld nach Bauarbeiten wieder freigegeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kalefeld (dpa/lni) - Die Autobahn 7 bei Kalefeld (Kreis Northeim) ist nach nächtlichen Bauarbeiten am Mittwochmorgen (6.00 Uhr) wieder freigegeben worden. Wegen des Ausbaus der Autobahn auf sechs Spuren war die Fahrbahn in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Seesen von Dienstagabend an vollständig gesperrt worden, wie die Polizei mitteilte. Die private Autobahngesellschaft Via Niedersachsen habe die Arbeiten durchgeführt.

Ein Abschnitt der A7 war am Dienstag noch vor den geplanten Bauarbeiten abgesackt, was zu einer Teilsperrung führte. Es seien auf einem zehn Meter langen Stück rund zehn Zentimeter tiefe Risse entstanden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Göttingen.