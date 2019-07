Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Eine 28 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Zwickau schwer verletzt worden. Beim Überqueren einer Straße wurde sie am Mittwochabend von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt.