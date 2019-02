22-Jähriger fährt an einem Abend mehrmals betrunken Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - In Zwickau ist ein 22-Jähriger an einem Abend gleich mehrmals betrunken Auto gefahren. Mehrere Zeugen hatten die Beamten darüber informiert, dass der junge Mann alkoholisiert immer wieder mit seinem Wagen fährt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Beamten fanden den 22-Jährigen am Montagabend in der Nähe seines Autos und kontrollierten ihn. Bei einem Atemalkoholtest stellten sie 2,06 Promille fest. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde eingezogen.