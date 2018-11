Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zweibrücken (dpa/lrs) - Eine 15-Jährige ist in einem Linienbus in Zweibrücken verletzt worden, weil dieser mit einem Stein beworfen wurde. Die Schülerin wurde durch Glassplitter leicht am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine Scheibe des Busses sei zersplittert, als er am Dienstagmittag an zwei Kindern oder Jugendlichen vorbeifuhr. Die beiden mutmaßlichen Steinewerfer flüchteten zunächst unerkannt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1000 Euro.