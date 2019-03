Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zetel (dpa/lni) - Mit drei Promille ist ein 38 Jahre alter Mann in Zetel im Landkreis Friesland Fahrrad gefahren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, riefen aufmerksame Autofahrer am Vorabend die Beamten, weil der Mann neben seinem Rad auf der Fahrbahn lag. Die Polizisten führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 3,01 Promille ergab. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 38-Jährigen aus Zetel. Zeugen hatten ihn fahrend gesehen.