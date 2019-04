Ersatzneubau für Nibelungenbrücke bei Worms bis 2028 geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Worms (dpa/lrs) - Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) will bis 2028 einen Ersatzneubau für die alte Nibelungenbrücke zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz bei Worms umsetzen. Eine Sanierung der Brücke von 1953 - mit dem Ziel einer Tragfähigkeit nach dem heutigen Regelwerk - sei bautechnisch nicht machbar, sagte LBM-Leiter Bernhard Knoop am Mittwoch in Worms. Die Behörde wolle noch 2019 die Planungen angehen.

Der Wormser Oberbürgermeister Michael Kissel (SPD) geht davon aus, dass etwa 2024/25 mit dem Neubau begonnen wird. Dies wäre dann genug Zeit, das Vorhaben mit allen Beteiligten detailliert zu besprechen, hatte Kissel am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Der Oberbürgermeister rechnet mit einer Bauzeit von rund drei Jahren. Die Kosten trägt der Staat. Neben der alten Brücke verläuft bei Worms bereits eine zweispurige Rheinbrücke stadtauswärts Richtung Hessen.