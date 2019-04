Bahnstrecke zwischen Mainz und Ludwigshafen wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Worms (dpa/lrs) - Nach einer über zehnstündigen Störung auf der Bahnstrecke zwischen Mainz und Ludwigshafen fahren am Donnerstagmorgen die Züge wieder regulär. Es gebe keine Beeinträchtigungen mehr, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen.

Am Mittwochabend war in der Nähe von Worms ein Teil einer Oberleitung auf einen Regionalzug gefallen. Die rund 100 Passagiere mussten zunächst auf freier Strecke in dem Zug ausharren. Sie kamen schließlich mit zweieinhalb Stunden Verspätung in Worms an. Verletzt wurde niemand. Im Regionalverkehr fuhren wegen der Störung Ersatzbusse, der Fernverkehr wurde umgeleitet.