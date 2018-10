Motorradfahrer tot am Straßenrand gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolkramshausen (dpa/th) - Passanten haben am Mittwoch den leblosen Körper eines 25-jährigen Motorradfahrers am Straßenrand gefunden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, der nach Polizeiangaben in Wolkramshausen (Landkreis Nordhausen) starb. Er war ersten Erkenntnissen zufolge allein unterwegs gewesen, in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen ein Schild geprallt. Wie lange er bereits am Straßenrand lag, als die Passanten ihn fanden, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall kam und ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren.