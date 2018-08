Tödlicher Arbeitsunfall: Dachdecker stürzt in die Tiefe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Witten (dpa/lnw) - Bei Reparaturarbeiten an einem Dachfenster ist ein 50 Jahre alter Dachdecker in Witten tödlich verunglückt. Die Polizei geht von einem Arbeitsunfall aus. Die genaue Ursache für den Absturz werde weiter untersucht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Am Montag war der Mann nach seiner Dienstzeit im Einsatz in Witten, um ein Dachfenster zu reparieren. Er war aus etwa fünf Metern Höhe in die Tiefe gestürzt und auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.