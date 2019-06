Volle Straßen zu Beginn des Pfingstwochenendes erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Beginn des langen Pfingstwochenendes wird es heute eng auf den hessischen Straßen. Hessen Mobil rechnet vor allem auf den Autobahnen 3 und 5 mit viel Verkehr. Das gleiche gelte auch für Samstag sowie dem Rückreisetag am Montag, teilte die Behörde in Wiesbaden mit. Zudem könne es wegen des Hessentags in Bad Hersfeld und der Jubiläumsfeier der Luftbrücke in Wiesbaden Beeinträchtigungen geben. Zuvor hatte der Automobilclub ADAC bereits vor Staus gewarnt und den Reisenden geraten, antizyklisch zu fahren - etwa am Freitagabend, am späten Samstagnachmittag oder am Sonntag.