Hessen führt 2020 Seniorenticket ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ab kommendem Jahr soll es in Hessen ein Seniorenticket geben. Einzelheiten zu dem Angebot will das Wirtschaftsministerium am nächsten Montag veröffentlichen. Das Seniorenticket richtet sich an knapp 1,3 Millionen ältere Männer und Frauen in Hessen. Vorbild ist das Schülerticket: Seit August 2017 können Schüler und Auszubildende für 365 Euro im Jahr landesweit Busse und Bahnen nutzen. "Das Flatrate-Ticket hat sich zu einem großen Verkaufsschlager bei den drei in Hessen aktiven Verkehrsverbünden entwickelt", teilte das Ministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit.