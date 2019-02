Engpass Salzbachtal: Hessen Mobil bessert nach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa) - Wegen des Engpasses rund um die marode Salzbachtalbrücke der A66 bei Wiesbaden hat die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil den Verkehr an einigen Stellen anders geregelt. Das soll dabei helfen, den Verkehrsfluss auf den großräumigen Umleitungsstrecken, etwa vom Rheingau in Richtung Frankfurt, zu verbessern.

So wurde am Mainspitz-Dreieck beim Übergang der A671 auf die A60 in Richtung Mainz ein zweiter Fahrstreifen eingerichtet, wie Hessen Mobil am Mittwoch mitteilte. Für die Bundesstraße 455 steht an der Anschlussstelle Mainz-Kastel der A671 in Richtung Süden ein zusätzlicher dritter Fahrstreifen zur Verfügung. Zugleich wurde an der Stelle die Rampe von der A671 aus Richtung Hochheim in Fahrtrichtung Mainz gesperrt.

In der kommenden Woche soll nach Angaben von Hessen Mobil auch der Verzögerungsstreifen auf der A66 beim Abbiegen in Richtung Schiersteiner Brücke nach Mainz verlängert sein. Lkw-Fahrern wird weiterhin empfohlen, die Salzbachtalbrücke weiträumig zu umfahren.

Bei Bauarbeiten an der Brücke waren schwere Fehler gemacht worden, im Januar musste deshalb die Zahl der Fahrstreifen aus Sicherheitsgründen von drei auf zwei reduziert werden. Dies verschärfte dort die ohnehin angespannte Verkehrslage. Hessen Mobil prüft weiterhin, ob und wann auf der Brücke wieder ein dritter Fahrstreifen eingerichtet werden kann.