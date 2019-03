Auto kollidiert mit Linienbus: Vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Kollision eines Autos mit einem Linienbus in der Nähe der Wiesbadener US-Airbase sind am Dienstag vier Menschen verletzt worden. Der 22-jährige Fahrer des Wagens, der von der Airbase in Richtung B455 fuhr, habe trotz doppelt durchgezogener Linien nach links wenden wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er einen auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Richtung fahrenden Linienbus übersehen, in dem sich 14 Fahrgäste befanden.

Bei der Kollision wurden der Autofahrer und sein 19-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Im Bus erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Linienbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.