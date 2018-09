Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Grünen fordern mit Blick auf drohende Dieselfahrverbote mehr Elan vom Bund und teilweise von den Städten bei der Verkehrswende. "Aus unserer Sicht ist klar, dass sich alle anstrengen müssen", sagte der Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Tarek Al-Wazir, im dpa-Interview in Wiesbaden. "Der Bund muss uns endlich die Werkzeuge in die Hand geben, die wir brauchen." Das sei vor allem die Hardware-Nachrüstung für Motoren älterer Diesel.

Außerdem unterstützen Bund und Land die Kommunen etwa bei der Anschaffung von Elektrobussen oder beim Ausbau von Radwegen. "Aber natürlich funktioniert das Ganze nur, wenn die Städte auch wirklich mit Elan vorangehen", sagte Al-Wazir. Als vorbildliches Beispiel nannte er Wiesbaden: Die Landeshauptstadt hat das Ziel, ihre Busflotte binnen fünf Jahren zu elektrifizieren. In Offenbach solle es innerhalb von vier Jahren ein Drittel der Flotte sein, sagte der Verkehrsminister. "Und die Frankfurter haben bisher fünf Busse bestellt."

Nach Ansicht von Grünen-Spitzenkandidatin Priska Hinz würden Grenzwerte in Städten deutlich weniger überschritten, hätte die Automobilindustrie nicht beim Schadstoffausstoß betrogen. Viele Menschen hätten mit Blick auf den CO2-Ausstoß neuere Diesel gekauft im Glauben, sie täten damit etwas für die Umwelt. "Und sie wurden richtig beschissen und das finde ich in höchstem Maße empörend", sagte Hinz. "So viel Verkehrswende kann man gar nicht auf die Schnelle hinbringen, dass man diesen Betrug wettmachen kann", gab die Umweltministerin zu Bedenken.

"Wir wollen die Grenzwerte einhalten. Das ist das oberste Gebot", bekräftigte Hinz. "Wir wollen weiter die Verkehrswende vorantreiben - auch mit emissionsarmem öffentlichen Nahverkehr." Aber das reiche nicht aus. "Das effektivste Mittel ist die Nachrüstung und für die neuen Diesel ist dies möglich", sagte Hinz.