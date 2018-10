Zehn Leichtverletzte bei zwei Unfällen an identischer Stelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wielen (dpa/lni) - Gleich zehn Menschen sind bei zwei Unfällen an einer Kreuzung in Wielen im Landkreis Grafschaft Bentheim leicht verletzt worden. Ein 22-Jähriger habe am frühen Samstagmorgen an der Kreuzung die Vorfahrt des Wagens eines 58-Jährigen missachtet, teilte die Polizei mit. Beim Zusammenstoß seien der 22-Jährige, seine gleichaltrige Beifahrerin sowie die vier Menschen im Wagen des 58-Jährigen leicht verletzt worden. An nahezu gleicher Stelle kam es wenige Stunden später erneut zu einem Unfall, wieder ging es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei um eine Verletzung der Vorfahrt. Dabei erlitten vier Menschen leichte Verletzungen.