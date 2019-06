Lastwagen fällt wegen Insekt um

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiedergeltingen (dpa/lby) - Ein kleines Insekt hat auf der Autobahn 96 in Schwaben einen folgenreichen Verkehrsunfall verursacht. In Richtung Lindau war die Strecke deswegen für mehr als sechs Stunden gesperrt. Das Tier war dem Fahrer eines Lastwagens am Montag unter die Brille geflogen. Der Mann wollte nach Polizeiangaben die Biene oder Wespe vertreiben und kam deswegen mit seinem Sattelzug bei Wiedergeltingen (Landkreis Unterallgäu) nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte um und die Ladung, rund 80 Kubikmeter Holzspäne, verteilte sich vor allem neben der Autobahn. Der Fahrer verletzte sich leicht. Sein Lastwagen wurde schwer beschädigt.

Weil er es eilig hatte und nicht im Stau stehen wollte, nutzte ein Autofahrer laut Polizeiangaben die Rettungsgasse aus. Zwei Männer filmten außerdem die Unfallstelle aus ihren Fahrzeugen heraus. Gegen alle drei wurden Verfahren eingeleitet.