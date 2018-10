Stromausfall nach Verkehrsunfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Westheim (dpa/lrs) - Ein abgeknickter Strommast nach einem Verkehrsunfall hat in Westheim (Landkreis Germersheim) die Stromversorgung für zehn Minuten unterbrochen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer des Unfallwagens am frühen Dienstagmorgen am Ortseingang von der Fahrbahn ab und prallte frontal in den Strommast. Der Mann blieb unverletzt. An dem Unfallwagen entstand der Polizei zufolge Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an Auto und Strommast belief sich auf 7000 Euro.