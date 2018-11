Rendsburger Kanaltunnel: Wirtschaft klagt über Schäden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rendsburg (dpa/lno) - Die jahrelangen Verkehrsbehinderungen am Rendsburger Kanaltunnel bereiten der Wirtschaft auch finanzielle Probleme. "Den Unternehmen im Wirtschaftsraum Rendsburg entsteht täglich ein Schaden in Höhe von bis zu 50 000 Euro", sagte der Geschäftsführer der Unternehmensverbände Nord (UV Nord), Sebastian Schulze, der Deutschen Presse-Agentur. Dies seien regionale Schätzungen. "Insbesondere in den Hauptverkehrszeiten sind Fahrzeiten überhaupt nicht zu kalkulieren."

Hinzu kämen Kündigungen von Mitarbeitern, die sich dem täglichen Staustress nicht mehr aussetzen wollten, sagte Schulze. Spediteure verlangten Aufschläge für Lieferungen in die Region. "Das Verständnis in der Wirtschaft für die Sanierungsdauer ist vollständig aufgebraucht." Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt will am Dienstag über den Stand der Sanierungsarbeiten informieren