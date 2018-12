94-jähriger Fußgänger von Auto angefahren: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wesel (dpa/lnw) - Ein 94 Jahre alter Fußgänger ist von einem Auto an einer Kreuzung in Wesel erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Dienstag mit seinem Rollator eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 41 Jahre alter Autofahrer, der in eine Straße abbiegen wollte, berührte ihn dabei mit seinem Wagen. Der 94-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.