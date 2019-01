Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wernigerode (dpa) - Die tagelang auf dem Brocken eingeschneite Lok der Harzer Schmalspurbahnen ist nach einem Werkstattaufenthalt wieder auf der Strecke unterwegs. Bei den Untersuchungen seien keine größeren Schäden gefunden worden, teilte das Unternehmen am Montag in Wernigerode mit. Eine Pumpe, die Wasser von einem Vorratsbehälter in den Kessel zur Dampferzeugung befördert, sei ausgetauscht worden. Am Montag sei die Lok mit der Nummer 99 234 wieder auf dem Streckennetz der HSB gefahren.

Von vielen Freunden werde die Dampflok ob ihrer besonderen Geschichte inzwischen auch liebevoll "Eislok" genannt. Sie hatte sich am 8. Januar in einer Schneewehe festgefahren. Starker Wind und Schneefall erschwerten die Bergungsarbeiten enorm. Erst zwei Tage später hatten Arbeiter die Lok mit Muskelkraft freigeschaufelt.