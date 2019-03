Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weismain (dpa/lby) - Auf einer Straße in Oberfranken ist ein Bus ausgebrannt. Niemand sei bei dem Vorfall am Donnerstag bei Weismain (Landkreis Lichtenfels) verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Was den Brand ausgelöst hatte und wie viele Menschen in dem Fahrzeug waren, stand zunächst nicht fest. Die Polizei ging von einem Schaden im fünf- bis sechsstelligen Bereich aus, konnte aber zunächst keine Details nennen.