Viele Thüringer erhalten beim Umzug neues Kfz-Kennzeichen

Erfurt (dpa/th) - Etwa ein Viertel der Fahrzeughalter in Thüringen nimmt das alte Autokennzeichen beim Umzug in einen andere Kommune mit. Diesen Schluss ließen Rückmeldungen aus Kfz-Zulassungsstellen zur Beibehaltung von Kennzeichen zu, sagte ein Sprecher des Landesverwaltungsamtes der Deutschen Presse-Agentur. Im Umkehrschluss bedeute dies, dass die Mehrheit nach einem Umzug auch ein neues Nummernschild benutze. Exakte Statistiken gebe es aber nicht dazu wie viele Kennzeichen in solchen Fällen in einem anderen Zulassungsbezirk weiterhin verwendet würden. Das Landesverwaltungsamt ist die Fachaufsichtsbehörde für die Kfz-Zulassungsstellen in Thüringen.

Seit Januar 2015 ist es bundesweit möglich, das Kennzeichen von einer Kommune in eine andere mitzunehmen - auch dann, wenn die Orte in unterschiedlichen Kfz-Zulassungsbezirken liegen. Nach Angaben des ADAC kann das alte Kennzeichen aber nicht mitgenommen oder weitergegeben werden, wenn der Halter des Wagens wechselt.