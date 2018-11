Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß: Zwei davon schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limburg (dpa/lhe) - Bei einem Frontalaufprall im Landkreis Limburg-Weilburg sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der 41-jährige Unfallverursacher aus Idstein sei am Sonntagabend mit seiner 14-jährigen Tochter auf der Landesstraße 3054 zwischen Laubuseschbach und Weilmünster unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Wegen überhöhter Geschwindigkeit geriet er nach einer Kurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Darin saßen zwei 27-Jährige aus Löhnberg, die bei dem Aufprall schwer verletzt wurden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Verursacher und seine Tochter erlitten leichte Verletzungen.