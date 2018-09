Autofahrer verursacht Unfall auf A3 und flüchtet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weibersbrunn (dpa/lby) - Ein Unbekannter hat am Freitagabend einen Unfall auf der Autobahn 3 verursacht und ist danach geflüchtet. Als er bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) auf die A3 in Richtung Frankfurt auffuhr, übersah er einen Sattelzug. Der Lkw stieß daraufhin mit dem Wohnanhänger des Autofahrers zusammen und kollidierte dann mit einem weiteren Wagen, der gegen Mittelschutz- und Betonleitwand prallte.

Der Lastwagen-Fahrer zog sich Verletzungen im Gesicht zu und die Mittelschutzwand fiel auf einer Länge von etwa 300 Metern auf die Gegenfahrbahn. Der Unfallverursacher fuhr trotzdem weiter, wie Zeugen berichteten.

Die A3 war im Bereich des Unfalls in Richtung Frankfurt für 30 Minuten gesperrt. In Fahrtrichtung Passau/Linz war der linke Fahrstreifen nicht befahrbar. An dem Sattelzug und dem Pkw entstand ein Schaden von insgesamt etwa 40 000 Euro.