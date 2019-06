Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berkhof (dpa/lni) - Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 nördlich von Hannover ist die Autobahn in Richtung Norden gesperrt worden. Der Polizei zufolge war am Dienstagmorgen in Höhe der Anschlussstelle Berkhof ein Sprinter auf einen Lastwagen aufgefahren. Genauere Angaben zu dem Unfall gab es zunächst nicht. Eine Umleitung wurde eingerichtet.