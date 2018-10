Auto gerammt: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wangerland (dpa/lni) - Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einem Unfall im Wangerlander Ortsteil Friederikensiel im Landkreis Friesland lebensgefährliche Verletzungen erlitten. In einer Kurve habe der 28-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache den Wagen eines 50-Jährigen gerammt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Motorradfahrer kam ins Krankenhaus, der 50-Jährige erlitt einen Schock. Ansonsten blieben er und seine Mitfahrer, ein 11-jähriges Kind und seine Frau, unverletzt. Die Unfallaufnahme dauerte zunächst noch an.