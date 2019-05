Autobahn-Sperrungen an den kommenden Wochenenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlenbeck (dpa/bb) - Wer an den kommenden beiden Wochenenden über den nördlichen Berliner Ring fahren möchte, muss Umwege in Kauf nehmen: Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 10 zunächst von Freitagabend an (22.00 Uhr) zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck in beide Richtungen gesperrt. Der Streckenabschnitt soll am Montagmorgen ab 4.00 Uhr wieder planmäßig offenstehen, wie die Havellandautobahn GmbH mitteilte. Grund für die Vollsperrung ist der Abbau eines Traggerüsts an einer erneuerten Brücke.

Außerdem wird in der Nacht von Freitag, dem 10. Mai (22.00 Uhr), bis Samstag, den 11. Mai (6.00 Uhr), der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck in beide Richtungen gesperrt sein. Hier wird die Bahnbrücke zwischen Oranienburg und Hohen-Neuendorf neu gebaut. Dazu wird vorübergehend eine Kabelhilfsbrücke errichtet. In beiden Fällen wurden Umleitungsstrecken eingerichtet.

Wegen des geplanten sechsspurigen Ausbaus des Berliner Rings (A10) kommt es bis 2022 immer wieder zu Sperrungen. Die Strecken werden bei laufendem Betrieb ausgebaut und erneuert. Dafür werden unter anderem zehn Brücken neu gebaut, eine Brücke abgerissen und 28 Ersatzneubauten errichtet. Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion.