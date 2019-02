A10 zwischen Dreieck Pankow und Birkenwerder gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wandlitz (dpa/bb) - Wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn wird der nördliche Berliner Ring von Freitagabend an (22.00 Uhr) zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Birkenwerder gesperrt. Auf der Fahrbahn der A10 in Richtung Hamburg wird der Straßenbelag erneuert, wie die Havellandautobahn mitteilte. Durch die Sanierung soll eine sichere Nutzung bis zum Ausbau der Fahrtrichtung im September dieses Jahres gewährleistet werden.

Bis Sonntagmorgen 8.00 Uhr soll der Streckenabschnitt gesperrt bleiben. Umleitungsstrecken wurden eingerichtet. Wer in Richtung Hamburg unterwegs ist, sollte über die A11 bis Wandlitz und dann weiter über die B273 und B96 zum Kreuz Oranienburg fahren. Die Fahrspur in Richtung Berlin ist von der Sperrung nicht betroffen.