Raser mit Tempo 108 in Dorf erwischt

Wanderup (dpa/lno) - Mit 108 Stundenkilometern statt erlaubtem Tempo 50 ist ein Autofahrer durch Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) gerast. Er war Beamten am Freitag bei einer Geschwindigkeitskontrolle aufgefallen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Raser erwarten nun eine Geldbuße von 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. Insgesamt passierten am Freitag in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.30 Uhr 2950 Fahrzeuge die Messstelle. 255 fuhren schneller als 58 km/h.